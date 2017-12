Scontro frontale tra due auto: due ferite, una bloccata nell'abitacolo /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANO - Alle 18.30 circa di martedì 26 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti per lotra duein viale Venezia a. La squadra ha estratto una donna 63 enne rimastaall’interno di una delle vetture, presa in cura dal personale del suem del 118 e portata in ospedale. Ferita anche l’altra conducente, medicata sul posto dai sanitari. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.