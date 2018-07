Auto esce di strada e cade in un fossato: quattro persone ferite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOLO - La notte scorsa, alle 00.40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la stradaper un’. I pompieri arrivati da Mira e Mestre, hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto due persone rimaste incastrate nell’abitacolo dell’auto mentre due sono riusciti a venire fuori autonomamente. Tutti e quattro i feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118 per essere poi trasferiti in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell’auto.