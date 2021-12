Un'ora di blocco della strada per un incidente all'auto elettrica

MESTRE - Il tratto di strada tra San Giuliano e il ponte della Libertà bloccato per più di un'ora e un incidente che, più che per la sua gravità, ha tenuto occupati vigili del fuoco e reparto Motorizzato della polizia locale un'intera mattinata prima di riaprire la via per Venezia in sicurezza. Il motivo? Uno dei veicoli coinvolti era un suv elettrico e in questo caso i tempi per le procedure di intervento su un'auto ibrida o elettrica si allungano proprio per la natura dei componenti con i quali sono costruite le automobile di ultima generazione.



L'INCIDENTE

Di per sé lo scontro è stato come uno dei tanti raccontati dalle cronache degli ultimi anni. A scatenarlo una Lancia Y condotta da una donna quarantatreenne di Salzano che non avrebbe rispettato lo stop e la precedenza andando ad impattare con un suv Nissan Qashqai in uscita dalla rampa di San Giuliano: a guidarla un diciannovenne residente in provincia di Udine.

L'impatto è violento e le due macchine finiscono contro il guardrail che delimita il nastro d'asfalto. Sul posto, oltre agli agenti del reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia, anche i vigili del fuoco e i medici del Suem 118 che soccorrono i due automobilisti e li ricoverano all'ospedale dell'Angelo di Mestre, entrambi scossi e feriti ma non in pericolo di vita.



LA RIAPERTURA

Il resto della chiusura della strada è stato frutto del lavorio di agenti e pompieri per mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti, soprattutto il suv elettrico. Un intervento lungo e delicato, come avviene ogni volta in cui è protagonista di un incidente una macchina elettrica: prima di intervenire i vigili del fuoco devono informarsi sulle caratteristiche tecniche delle batterie, dei liquidi interni alla macchina per evitare eventuali principi d'incendio che poi risulterebbero di fatto impossibili da spegnere dal momento che l'acqua non ha effetto sulle parti elettriche e, anzi, c'è il rischio che prolunghi il rogo. Per questo alcune case automobilistiche installano nelle batterie un sistema che permette l'auto-spegnimento. Ma per conoscere ogni dettaglio e differenza ci vuole tempo. E l'intervento si allunga.