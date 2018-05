L'auto si rovescia in corsia di sorpasso: resta a testa in giù /Ft

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'auto siin, finisce ferma a testa in giù in mezzo alla carreggiata. Siamo vicino all'area di servizio di Arino, tra il bivio tra il Passante e la A57, in direzione Milano. Sono le 10.30 di mattina. L'immagine scattata da un automobilista in transito fa presagire il peggio, ma per fortuna così non è stato: il guidatore è uscito praticamente illeso dal veicolo, non ci sono state altre vetture coinvolte e perdino i disagi al traffico sono stati molto limitati. Sul posto ausiliari Cav e soccorso stradale.