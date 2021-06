Contro l'albero con la Smart, sfonda il tettuccio e viene catapultato in un campo: 33enne grave

ANNONE - L'auto finisce sul rondò e poi contro il platano, un 33enne di Annone sfonda il tettuccio della Smart e vola in mezzo a un campo. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre il giovane che stasera è uscito di strada lungo viale Trieste a San Stino di Livenza, che porta verso il mare. Il giovane verso le 18.50 stava percorrendo la trafficata arteria in direzione di Caorle. Dopo aver affrontato il sottopasso ferroviario, ha proseguito diritto con la sua Smart fino a un piccolo rondò che porta anche al supermercato Lidl.

È proprio qui che il 33enne ha perso il controllo della piccola autovettura finita sul cordolo della rotatoria, trasformato in una sorta di catapulta. L'auto è infatti schizzata in avanti, impattando contro un platano che costeggia la strada. Un botto incredibile, tanto che l'annonese ha battuto violentemente la testa sul cristallo temperato del tettuccio, sfondandolo. Impressionante l'immagine apparsa agli altri automobilisti che stavano transitando e che hanno visto il giovane schizzare fuori dal tetto, per poi atterrare in mezzo a un campo. È stato elitrasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre e ricoverato con prognosi riservata.