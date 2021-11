Esce di strada da solo con l'auto, gravissimo un ventenne

ANNONE VENETO - Poco prima dell’alba di oggi, 1 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Triestina al km 52+200 incrocio Roncon ad Annone Veneto per la fuoriuscita di un’auto, finita in un campo agricolo sotto il piano stradale: gravemente ferito il giovane conducente. I pompieri arrivati da Portogruaro, hanno messo in sicurezza l’autovettura e utilizzando cesoie e divaricatori idraulici estratto un ventenne, che è stato preso in cura dal personale del Suem. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7 circa.