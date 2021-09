Si ferma per far "attraversare" le anatre, ma viene tamponato da una Bmw e finisce nel fosso: due feriti

CAORLE - Si è fermato con l'auto per far passare alcune anatre ma viene tamponato da una Bmv e vola nel fosso: il bilancio è di due feriti. È successo questa sera, 24 settembre, verso le 21.30 sulla strada metropolitana 59 alle porte di Caorle. Un uomo della zona stava arrivando al mare quando ha notato davanti a sé che un gruppo di anatre stava attraversando la strada. Per evitare di investirle si è fermato. Ma la vettura che seguiva una Bmw 535, lo ha tamponato. Un botto impressionante, tanto che l'utilitaria, una Fiat Punto, è volata nel fosso che costeggia la Strada metropolitana 59, nei pressi di Sesta Presa. Sul posto sono subito arrivati i sanitari di Caorle con i vigili del fuoco della cittadina marinara e la Polizia locale. I due automobilisti sono stati trasferiti nel punto di primo intervento di Caorle salvo poi essere trasferiti in ospedale a Portogruaro per accertamenti. Nello spaventoso incidente una delle anatre è poi rimasta investita perdendo la vita.