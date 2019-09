Nella testimonianza rilasciata al Corriere,, ex poliziotto con alle spalle dieci anni alla Narcotici di, altri dieci alla Squadra mobile e tredici in Procura, parla della scena che s'è trovato di fronte a, nei pressi della pista dell'aeroclub di. Quandocorre verso il piccolo aereo precipitato , diretto a Venezia, non sa che all’interno sono rimasti intrappolaticon le figliedi 15 anni, e, di 18. L'ex ispettore capo vede solamente le fiamme che stanno divorando il veivolo: l'unica certezza cheha è che con il serbatoio da 300 litri quasi pieno di carburante, l’aereo rischia di esplodere.