Schianto in A4: tre auto accartocciate, un ferito e code tra Padova e Mestre

VIGONZA - Incidente in A4 questa sera, 30 settmbre. Alle 19:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, al km 369, tra lo svincolo di Padova Est e lo svincolo l’A57, nel territorio del comune di Vigonza per un incidente tra tre auto con una persona ferita. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il ferito e gli altri due automobilisti coinvolti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem. Sul posto sono intervenuti anche il personale ausiliario di autostrada e la polstrada. Notevoli rallentamenti alla circolazione durante i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.