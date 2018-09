Schianto tra camion: un ferito grave e autostrada chiusa. Lunghe code

di Marco Corazza

PORTOGRUARO - Due i tir che si sono scontrati in A4 oggi pomeriggio nel tratto compreso tra gli svincoli di Portogruaro e Latisana, in direzione di Trieste. Nel botto un camionista sloveno ha tamponato un collega croato carico di sale, rimanendo incastrato a cabina di guida. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare l'uomo, che é stato caricato in elicottero e trasferito in ospedale a Treviso. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Chiusa l'autostrada per tutto il pomeriggio per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Inevitabili le code, con la viabilità in tilt tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.