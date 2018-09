Incidente fra mezzi pesanti in A4 Traffico deviato a Padova est Un chilometro di coda verso Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle 13.40 risulta chiuso lo svincolo per la A13 per chi viaggia in carreggiata ovest della(direzione Milano). A causare la chiusura dello svincolo è stato unche ha coinvolto, in competenza di Autostrade per l'Italia.Attualmente, in attesa della rimozione dei mezzi incidentati e della conseguente riapertura. Nel frattempo, con un chilometro di coda, in aumento.Sul posto, in servizio di presegnalazione, due mezzi con gli ausiliari di CAV coordinati dal centro operativo di Mestre: la chiusura e la contestuale deviazione sono segnalate anche sui pannelli a messaggio variabile in avvicinamento.