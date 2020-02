A4, si schianta contro il Tir, furgone disintegrato

PORTOGRUARO - Con il furgone è finito contro il Tir che lo precedeva: schianto in A4 e viabilità nel caos. È accaduto verso le 7.45 sulla A4, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro in direzione di Trieste. Il conducente del furgone non si sarebbe accorto del pesante mezzo che lo precedeva. Il furgone si è così conficcato sotto al rimorchio del Tir, finendo schiacciato fin quasi a metà furgone. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Portogruaro e di Mestre con i sanitari del 118, la Polizia autostradale di San Donà e gli ausiliari di Autovie venete. Il traffico procede solo sulla carreggiata di sorpasso. Ultimo aggiornamento: 08:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA