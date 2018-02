L'auto sbanda in A4: finisce nel fossato, la corsa termina dopo 30 metri /Foto

di Marco Corazza

PORTOGRUATO/LATISANA - Sbanda con l'autoe vola nel fossato. Paura questa mattina per un umo che è finito fuori strada lungo la, nel tratto compreso tra gli svincoli di. Erano da poco passate le 9 quando l'utente stava percorrendo lain direzione Trieste.Giunto a un chilometro dall'aera di servizio di "" ha perso il controllo dell'auto, sbandando verso destra. La pazza corsa dell'autovettura è finita nel fossato laterale continuando per quasi 30 metri. Immediato l'allarme lanciato dagli altri automobilisti. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Portogruaro e la Polizia stradale di Palmanova. Fortunatamente il conducente alla guida è rimasto, anche se scioccato. Difficile il recupero del mezzo incidentato, per il quale è intervenuto il soccorso stradale. Qualche rallentamento è stato registrato nel corso della mattinata. Solo verso le 10 tutto è tornato alla normalità.