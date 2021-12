Scontro tra quattro Tir in A28: chiuso tratto di autostrada, deviazioni e disagi

TRIESTE - Tratto chiuso della A28 tra Fontanafredda e Porcia in direzione Portogruaro (bivio A4) a causa di un incidente stradale accaduto poco prima delle 19. Nell'impatto sono rimaste coinvolte quattro macchine. Lo rende noto Autovie Venete. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico che sono all'opera per rimuovere i veicoli che si trovano sulla corsia di sorpasso. Per consentire l'arrivo tempestivo dei soccorsi - spiega Autovie - è stata istituita l'uscita obbligatoria di Fontanafredda ed è stato chiuso lo svincolo per chi è diretto verso Portogruaro.

Dalle 20 - ricorda la Concessionaria - è stato inoltre chiuso il tratto autostradale tra il Nodo di Portogruaro e lo svincolo di Latisana sull'autostrada A4 in entrambe le direzioni per consentire l'esecuzione di nuovi tratti pavimentati propedeutici alla realizzazione della rampa che collega la A28 (direttrice Conegliano - Portogruaro) alla carreggiata della A4 verso Trieste e di rifacimento della vecchia pavimentazione in alcuni punti della carreggiata verso Venezia. «Chi proviene da Venezia - conclude Autovie - dovrà uscire alla barriera di Portogruaro, seguire la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle e rientrare allo svincolo di Latisana. Altrettanto, chi proviene da Trieste dovrà uscire a Trieste e riprendere la A4 alla barriera di Portogruaro. Infine, chi percorre la A28 dovrà uscire alla barriera di Portogruaro, utilizzare gli itinerari alternativi e rientrare a Latisana per immettersi sulla A4. Nessun problema per chi proviene dalla A28 ed è diretto a Venezia».