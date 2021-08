CEGGIA - È in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva al Maggiore di Bologna.

A nove anni sta lottando per la vita dopo che l'auto, guidata dal papà, 52 anni, l'altra sera è sbandata lungo l'A13, precipitando lungo il terrapieno, capottandosi: in rianimazione nello stesso ospedale anche la mamma, di 45 anni.

Drammatico rientro dalle vacanze per un famiglia di Ceggia. L'incidente verso le 12.45 dell'altro ieri su un rettilineo...

