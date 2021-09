Il Tir centra la bisarca in A4 nel "tratto tragico": le auto volano in mezzo all'autostrada distrutte

Il Tir che centra la bisarca in A4 lungo il solito tratto che attraversa il Veneto orientale: le auto volano in mezzo all'autostrada. Quella scorsa è stata una notte difficile per gli utenti che si sono ritrovati ad attraversare l'autostrada. Un Tir frigo verso le 2 della notte ha infatti centrato una bisarca che trasportava 5 auto. Un botto impressionante, tanto che le vetture sono finite in mezzo alla A4:distrutte. Immediato l'intervento dei soccorsi, arrivati nel tratto compreso tra gli svincoli di Latisana e Portogruaro, nel territorio comunale di Fossalta. Nonostante il devastante incidente, miracolosamente nessuno è rimasto ferito. Bloccato invece il traffico dei veicoli che si dirigevano verso Venezia. Solo dopo alcune ore di lavoro l'autostrada è stata liberata dall'incredibile accumulo di detriti.