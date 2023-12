L'auto sbanda e si schianta contro un albero: 50enne perde la vita

MUSILE - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: per Samuele Guerra, 52 anni di San Donà di Piave, non c'è stato nulla da fare. Ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, sabato 2 dicembre, l'automobilista che stava percorrendo la strada metropolitana 44 tra Caposile e Musile. Alla guida di una Fiat Tipo, verso le 14, all'improvviso ne ha perso il controllo. L'utilitaria è sbandata finendo per schiantarsi contro uno dei tanti alberi che costeggiano l'arteria. Subito alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l'allarme al 118 che ha mobilitato i soccorsi. Sul posto i sanitari con l'ambulanza assieme ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco.