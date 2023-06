MESTRE - Scivola e cade percorrendo il sottopasso del Terraglio, procurandosi delle brutte fratture, e il tribunale riconosce la responsabilità del Comune condannando Ca’ Farsetti a pagargli i danni per oltre 50mila euro. Ma l’amministrazione non ci sta, e decide di fare ricorso in appello.

L’incidente risale all’estate del 2019 quando il mestrino, camminando lungo la pista pedonale del tunnel sotto la ferrovia tra i Quattro Cantoni e l’inizio del Terraglio, inciampa per colpa del distacco del rivestimento in gomma della pavimentazione, rovinando malamente a terra. Seguirà la corsa in ospedale, le cure e una lunga riabilitazione che, secondo la sentenza di fine aprile emessa dal Tribunale di Venezia, obbligherà il Comune di Venezia a corrispondere al mestrino i danni per una somma pari a 50.409 euro, oltre alle spese legali, quelle per le consulenze e gli interessi.

Una decisione contro la quale la Giunta, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, ha deciso di ricorrere in quanto giudicata erronea: “Nel corso dell’istruttoria - si legge nelle motivazioni della delibera - è infatti emerso che, in occasione del sinistro, il rivestimento della passerella era aderente al suolo ancorchè non incollato in tutti i suoi punti e i luoghi non presentavano una situazione di pericolo, con conseguente insussistenza del nesso causale ed esclusione di responsabilità in capo all’Amministrazione”. Non solo, Ca’ Farsetti contesta pure “gli evidenti errori, anche di calcolo, di quantificazione del danno da invalidità temporanea e del danno biologico”. E così la caduta nel sottopasso finirà in Corte d’appello

