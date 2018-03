Camorra a Marghera, quell'uomo d'onore accanto alla Dama trevigiana

di Maurizio Dianese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi chiamo, ma sono». E si baciano. Come nei film di mafia. Uguale. Succede anche questo nella quarta puntata dell'inchiesta Bloody Money messa in onda dal sito online Fanpage su rifiuti e corruzione. L'inchiesta è approdata a Venezia e coinvolge una trevigiana,e - dice lei consulente del Ministero dell'Ambiente nonché docente - sempre a suo dire - all'università di Padova e vicepresidente del Cad, Centri di Ascolto del Disagio.L'unica cosa vera è che fino a ieri era vicepresidente di questi Centri ma ora la sua posizione è stata congelata, assicura il presidente Gerardo Rosa Salsano, ingegnere di Vietri sul mare in provincia di Salerno: «Abbiamo 150 mila soci. È vero che Maria Grazia era vicepresidente e si occupava di ambiente. Siamo rimasti di sasso. Aspettiamo di saperne di più». Intanto quel che è certo è che Maria Grazia Canuto dimostra in tutte le occasioni una grandesia con il mondo sporco, quello dei trafficanti di rifiuti, sia con quello della politica. La Canuto invece pare capirsi al volo con, l'ex camorrista che fa da agente provocatore per conto di Fanpage.Perrella infatti finge di volerin, area che si trova proprio, e lei non si scompone. Sostiene di aver avuto il mandato da Severin di trovareper il suo progetto ed ecco che all'incontro clou, quello in cui si discute soprattutto di soldi, c'è, con Perrella, la Canuto, e Severin, anche, Cavaliere della Repubblica. Ed è Marchesin che si alza e bacia Perrella. Ed è ancora lui che dice «siamo uomini d'onore». Ed è ancora Marchesin che a Perrella, commosso, dice «io ho un gentiluomo davanti a me e io mi fido»...