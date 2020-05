Lo scarico del barbecue fa incendiare il tetto, i pompieri "salvano" la villetta

Alle 20 circa di ieri sera, lunedì 24, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Vetrego in via Ca’ Rezzonico a Mirano per l’incendio di un tetto ventilato.



I pompieri accorsi da Mira e Mestre con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e nove operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, sezionando una parte della copertura evitando il coinvolgimento di tutto il tetto e l’abitazione. Le fiamme sono state innescate dallo scarico di fumi di un caminetto e barbecue e si sono subito propagati alla copertura.



Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’abitazione da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA