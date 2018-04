Scoppia un incendio tra le bancarelle di Strada Nuova: è doloso

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Dispetto o vandalismo, quel che è certo è che lappiccato all’alba di ieri da uno o più ignoti a una, in, poteva avere pericolose conseguenze anche per i negozi e le case attorno. La natura è dolosa, su questo ci sono pochi dubbi. Tanto che la polizia ha deciso di passare al vaglio ledella zona per trovare i colpevoli. Fortunatamente alcuni ambulanti sono riusciti a spegnere il rogo grazie a secchiate d’acqua della vicina fontana.L’ipotesi è che qualcuno si sia accucciato tra i tavolini in mezzo al punto vendita e abbia dato fuoco ai teli di nylon con un accendino. Unale paia di scarpe, del valore totale di circaeuro. «Avremmo preferito subire un furto piuttosto che un incendio - spiega il nipote del titolare, Francesco Scattolin - anche se non abbiamo sospetti, sembra un»...