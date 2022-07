A fuoco i tir di un'azienda di pollame, tutta la notte per spegnere le fiamme

TORRE DI MOSTO - La notte scorsa, alle 1.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Confin a Torre di Mosto per l'incendio che ha coinvolto 4 mezzi pesanti adibiti al trasporto di pollame. I camion erano parcheggiati all’interno di un’azienda di lavorazione carni avicole, quando è divampato l’incendio che ha coinvolto 4 mezzi. I pompieri arrivati da Portogruaro, San Donà, Mestre con i volontari di Caorle con 3 autopompe, 2 autobotti, il carro schiuma e 18 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato dei 10 mezzi parcheggiati nel cortile. Bruciati 3 mezzi pesanti di cui uno carico e uno danneggiato. Le cause di probabile natura elettrica di uno dei mezzi sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate questa mattina con il rientro dell’ultima squadra alle 7.30.

