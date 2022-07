Tir prende fuoco in autostrada, conducente scende appena in tempo: altri due camion si scontrano a causa dei rallentamenti

MESTRE - Stava percorrendo il Passante di Mestre in direzione Milano quando il conducente del tir si è accorto del fumo: il mezzo stava andando a fuoco. Poco dopo le 13 di oggi, 4 luglio, l'uomo ha accostato subito dopo la galleria Caltana, nel comune di Mirano, ed è sceso staccando il semirimorchio prima che le fiamme divorassero la motrice. Poco dopo, nello stesso punto ma in direzione Trieste, due mezzi pesanti si sono scontrati probabilmente a causa dei rallentamenti dovuti all'incendio del primo tir. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e polizia stradale oltre che gli ausiliari della viabilità di Concessioni autostradali venete

Altri incidenti

La stessa mattina altri due incidenti avevano causato code in direzione Milano: il primo, verso le 11, senza conseguenze per le persone, aveva coinvolto un mezzo pesante e due auto nel tratto tra l’area di servizio Arino Ovest e il Bivio con la A13. Verso le 12.30, invece, in A57-Tangenziale di Mestre, tra lo svincolo di Mirano-Dolo e il bivio con il Passante di Mestre, una carambola aveva coinvolto alcune auto, con feriti lievi. Attualmente tutti gli eventi risultano risolti: permangono code sul Passante di Mestre, in entrambe le direzioni, a causa delle operazioni finali di bonifica e ripristino della viabilità.