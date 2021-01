MESTRE - Incendio di un tetto in legno questa mattina, 30 gennaio 2021, in via Istria a Mestre, sul posto i vigili del fuoco. Il rogo si sarebbe sviluppato per il surriscaldamento della canna fumaria, le fiamme sono divampate intorno alle sette di mattina. I pompieri sono riusciti a salvare parte della casa e quelle vicine tagliando il tetto.

