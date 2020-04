Serra distrutta dalle fiamme partite da un camion. Minacciata un'abitazione

SAN DONÀ DI PIAVE - Serra in fiamme oggi, verso le 14, in via del Silos a San Donà di Piave. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre con un’autopompa, due autobotti, il carro aria e dieci operatori. Sono così subito iniziate le operazioni di spegnimento.

Il rogo è divampato da un camion parcheggiato all’esterno, si è poi esteso alla serra, minacciando anche un’abitazione attigua. Il personale delle squadre intervenute in breve tempo ha circoscritto e spento l’incendio. Oltre al camion e alla serra le fiamme hanno bruciato materiale vario depositato nelle vicinanze. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la completa bonifica del luogo.

