Incendio della stufa a pellet, salva la madre invalida dal rogo

Renzo Favaretto

SCORZÈ - Paura ieri a Scorzè per un incendio: poco dopo le 10 le fiamme, come raccontano alcuni testimoni, si sono sprigionate con una forza incontenibile al pian terra della villetta tra le grida di aiuto dei vicini e di qualche passante. Diego Michieletto, 42 anni, è riuscito anche a portare fuori l'auto dal garage prima che esplodesse.La donna invalida, madre del proprietario, priva di una gamba per un incidente stradale di 10 anni fa, è stata salvata dal figlio: «Ha febbre e sotto choc ma è fuori pericolo. Si temeva che a causa del fumo non potesse più respirare. Se non fosse stato per la prontezza di spirito del figlio ora saremo qui a compiangerla». La pensionata abita nella villetta che a suo tempo era stata costruita dal marito. Mentre il figlio, che lavora alla San Benedetto, e la nuora, vivono al piano superiore, la vedova invalida usufruiva dell'appartamento ricavato al pianterreno.L'incendio pare si sia stato innescato dal malfunzionamento di una stufa a pellet .