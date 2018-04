Buttano fuori le braci del camino: le fiamme distruggono l'auto e la casetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCORZÈ - La notte scorsa, poco prima delle due, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nizza Bassa, a Scorzè per l’. I pompieri di Mestre e i volontari di Mirano intervenuti con due squadre, hanno spento le fiamme, evitando l’ulteriore estensione del rogo all’attigua abitazione.L’incendio ha, la vicina casetta di legno e parte della recinzione del giardino. Le cause al vaglio dei vigili del fuoco potrebbero essere riconducibili a delleutilizzato nella serata di ieri. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate dopo circa due ore.