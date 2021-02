VENEZIA Incendio in un ristorante, il Dragone d'Oriente, nel centro storico di Venezia, in calle dei Fabbri, nel pomeriggio di oggi 17 febbraio, causato quasi certamente da una problema al quadro elettrico. Vigili del fuoco a sirene spiegate in Canal Grande. Cuoco intossicato in modo non grave. I pompieri, intervenuti tempestivamente, hanno bloccato le fiamme. Chiusa la viabilità pedonale nella zona.

Ultimo aggiornamento: 18:38

