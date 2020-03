Guasto al condizionatore, incendio in abitazione: due intossicati in ospedale

PORTOGRUARO - Incendio in un'abitazione in via Ronchi a Portogruaro: leggermente feriti due anziani per aver respirato del fumo. I vigili del Fuoco hanno spento l’incendio che ha interessato lo split di un condizionatore. Le fiamme hanno danneggiato l’arredamento del corridoio oltre a danni da fumo a tutta l’abitazione. I due anziani sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM e portati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 20:21

