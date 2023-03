MARCON - Le indagini dei vigili del fuoco si stanno concentrando su una colonnina elettrica in uno dei garage della palazzina di via Marin Sanudo. Nella notte tra domenica e ieri a quella colonnina era collegato un monopattino elettrico in ricarica.

Sarebbe partita da lì la scintilla che alle 3 di ieri mattina ha fatto scattare l'allarme antincendio nella palazzina, in pochi minuti avvolta dal fumo. Un uomo è stato anche portato al Pronto soccorso dell'Angelo, intossicato dall'aver respirato il fumo che arrivava dai garage dove le fiamme avevano iniziato a farsi sempre più strada tanto da rendere necessaria l'evacuazione dei ventitré appartamenti, poi dichiarati agibili nella mattinata.

L'INTERVENTO

I vigili del fuoco arrivati da Mestre e Mira con due autopompe, due autobotti il carro aria e 16 operatori, coordinati dal funzionario di guardia e capo servizio, hanno spento le fiamme e arieggiato i locali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, che hanno permesso il rientro negli appartamenti dei condomini.

Le operazioni di controllo e di verifica dell'agibilità della palazzina si sono concluse a metà mattina: i tecnici dei vigili del fuoco hanno dato il via libera al rientro dei condòmini nei loro appartamenti, chiudendo soltanto la zona nella quale si è sviluppato l'incendio, nato per un corto circuito durante il funzionamento della colonnina elettrica e della carica del monopattino. Nessun altro inquilino ha avuto problemi fisici e lo stesso residente portato in ospedale è stato visitato per precauzione e poi dimesso.

IL PRECEDENTE

A fine febbraio un caso simile, solo che al posto del monopattino in carica c'era un proiettore e al posto di un condominio una scuola, cioè il liceo Morin. Anche quella volta - era fine febbraio - i vigili del fuoco avevano evacuato la scuola facendo uscire in cortile tutti i 770 studenti.

A dare l'allarme attorno alle 13.30 era stato il personale Ata che si era accorto di una colonna di fumo uscire dall'aula magna, dove il proiettore era però spento. Isolato il problema e spente le fiamme, le lezioni erano riprese in modo regolare mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza l'aula magna, tornata utilizzabile nel tardo pomeriggio.