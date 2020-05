Principio d'incendio in ospedale, tecnico lancia l'allarme e i pompieri limitano i danni

Ieri sera, 6 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in ospedale a San Donà per un principio d’incendio di un motore della ventilazione dell’aria. L’anomalia di cui si è accorto un tecnico dell’ospedale si è verificata nella controsoffittatura in un vano scala protetto all’altezza delle porte degli ascensori nei pressi degli ambulatori di chirurgia e day week surgery, al momento tutti vuoti.



I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza il motore, che si era surriscaldato causando la colatura di alcuni cavi. Il funzionario di guardia dei vigili del fuoco arrivato da Mestre, ha eseguito insieme al personale della squadra un primo sopralluogo, fino all’arrivo dei tecnici della manutenzione dell’impianto di riscaldamento, che hanno già iniziato i lavori di ripristino dell’impianto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 22 circa. © RIPRODUZIONE RISERVATA