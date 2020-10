A fuoco un furgone pieno di bombole, panico e spiegamento di vigili del fuoco

NOALE - All'una di notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Livenza a Noale per l’incendio di un furgone con all’interno delle bombole. I pompieri hanno spento il furgone completamente avvolto dalle fiamme, parcheggiato sotto una pompeiana andata distrutta. Il furgone utilizzato dal proprietario per il trasporto di attrezzature da lavoro, conteneva all’interno bombole di ossigeno e propano, utilizzate per eseguire delle saldature. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento, raffreddamento e bonifica sono terminate alle 4.

