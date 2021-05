Incendio nel negozio di souvenir in Strada Nuova: tanto fumo tossico, pompieri in azione con gli aspiratori

VENEZIA - Principio d'incendio questa mattina, mercoledì 26 maggio, poco dopo le 10, in una piccola rivendita di souvenir in Strada Nuova, a Cannaregio. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. A causa anche della tanta plastica presente nel negozio, si è sprigionato un fumo tossico. I pompieri sono entrati in azione con i respiratori.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Incendio in un negozio di souvenir, allarme tra i passanti in Strada...

Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati con due autopompe lagunari, hanno prontamente spento il principio d’incendio le cui fiamme erano state abbassate con un estintore. Notevole apprensione e allarme per il denso fumo nero, che ha provocato allarme tra i passanti. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sono ora in corso le ultime operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile.