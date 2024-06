Incendio nella nave MSC ormeggiata a Porto Marghera: a bordo 2200 passeggeri

VENEZIA - Incendio questa mattina, 10 giugno, alle 7.45 a bordo della nave MSC ferma all'ormeggio A15 di Porto di Marghera. Secondo le prime informazioni il rogo sarebbe partito dal secondo piano della nave dove si trova il locale della lavanderia industriale. Attimi di paura per le 2200 persone a bordo della nave. Nessuno è rimasto ferito e i passeggeri non sono scesi. All'arrivo dei vigili del fuoco il personale aveva già provveduto a domare il principio di incendio.