Principio d'incendio in un museo: evacuati i visitatori a Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un principio di incendio ha interessaton in serata Palazzo Zaguri, a Venezia, una residenza storica che ospita la mostra "Venice secrets: crime and justice". Le fiamme si sono innescate poco dopo le 20 nel locale tecnico del palazo, probabilmente per un corto circuito. Per ragioni precauzionali tutte le persone che si trovavano nel palazzo sono state evacuate. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco.