Incendio a Murano, in fiamme appartamento, feriti una donna e un uomo

VENEZIA - Incendio verso le 18 di oggi a Murano. I Vigili del fuoco sono intervenuti in in Calle Fra Mauro a Murano a Venezia per l’incendio divampato al 4 piano di un’abitazione: leggermente feriti una donna e un uomo. I pompieri arrivati da Venezia con due autopompe lagunari, sono entrati nell'appartamento dotati di autoprotettori portando fuori le due persone, che si erano rifugiate su un poggiolo all'esterno, mentre altri operatori hanno iniziato l’opera di spegnimento. La coppia è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM. Portato fuori dai vigili del fuoco anche un cane della coppia. Gravi i danni provocati dal rogo dell’appartamento.

20:22

