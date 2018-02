Motoscafo in fiamme: targa clonata. Le multe recapitate a ignaro 30enne

di Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Ladel l'altra notte era. Almeno da aprile dell'anno scorso il natante guidato abitualmente daagiva indisturbato, caricava turisti sul pontile, sfidava le pattuglie della Polizia municipale e le telecamere delsistematicamente i limiti di velocità in Bacino di San Marco o in canale dell'Orfanello. Tanto le eventuali multe arrivavano a un, che aveva registrato alla banca dati di Sistemi territoriali proprio quella targa, assegnata però a un cacciapesca verde.Il giovane quando si era visto recapitale il primodei vigili aveva pensato a un errore, e patrocinato da Mirco Bodi, fondatore del gruppo facebook Diportisti della Laguna Veneta, aveva presentatosia nei confronti del Comune di Venezia sia della Capitaneria di Porto, competente per la territorialità delle acque in cui la violazione era stata contestata. Ma quella era solo la prima puntata. Di verbali in conto terzi il treportino ne ha collezionati sei: tre pe, due per, uno per. Per un totale di circa 600 euro, senza contare i costi di opposizione, le raccomandate, il tempo perso e il disagio subito. Di qui la decisione di presentare denuncia con l'ipotesi di clonazione, ai primi di luglio 2017, ai Carabinieri di Ca' Savio. Un atto che gli è servito per dimostrare la propria innocenza rispetto agli illeciti contestati...