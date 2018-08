+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Paurosodopo le 13.30 del 17 agosto a, di fianco aldi via Torino. Ad andare a fuoco une una serie di. Le fiamme si sono levate alte, così come laAll'improvviso da un'area vicinissima all'hotel si sono levate alte lingue di fuoco. Immediato l'intervento dei pompieri, sul posto anche gli agenti della polizia di stato e polizia locale. A prendere fuoco è stato un, il rogo si è poi esteso anche ad altre vetture parcheggiate davanti al Laguna Palace. Nessuna persona è rimasta ferita.I pompieri accorsi con quattro automezzi e quindici operatori, hanno spento il rogo, che intanto aveva coinvolto le auto attigue.. Sono ora in corso le operazioni di completo raffreddamento dei mezzi e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per stabilire le cause del rogo.