Rogo in centro, evacuate 10 famiglie e un intero condominio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Incendio e paura nella notte in via Aleardi a Mestre: a fuoco un appartamento in un condominio di 10 alloggi: nessun ferito.Il proprietario insieme a tre ospiti sono stati svegliati dal fumo e dal crepitio delle fiamme proveniente da una stanza dell'abitazione. I vigili del fuoco arrivarti con due autopompe un'autobotte un'auto scala e ben 16 operatori coadiuvati dal funzionario e dal capo servizio. E' stato evacuato l'intero condominio e iniziato lo spegnimento delle fiamme. L'appartamento interessato dalla rogo è andato completamente distrutto, danni anche a quello sottostante.