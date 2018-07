Incendio doloso ad un'auto parcheggiata davanti a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Rogo in piena notte in via Ghetto a due passi da via Miranese. L’allarme è scattato verso le 3.30 quando un’auto parcheggiata davanti a un’abitazione è andata a fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto e distrutto una Toyota Yaris evitando che il rogo intaccasse le vicine abitazioni. Secondo una prima sommaria ricostruzione le cause dell’incendio sarebbero dolose. A confermarlo è un testimone che ha raccontato agli inquirenti di aver visto due persone lanciare del materiale infiammato sotto l’auto. Sul posto anche la polizia locale. Le operazioni di completo spegnimento e i rilievi dei vigili del fuoco sono terminate dopo qualche ora.