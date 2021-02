Fienile in fiamme a Mazzolada: paura per una stalla Video

PORTOGRUARO - In fiamme il fienile, mobilitazione per i vigili del fuoco per salvare gli animali. Da mezzogiorno le squadre dei Pompieri di Portogruaro, San Donà, Motta e Pordenone sono impegnate a spegnere l'incendio che ha distrutto un fienile a Mazzolada di Portogruaro. In via Casai del Tau le fiamme hanno divorato il fienile. I Vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme per evitare che si propagassero alla stalla. A preoccupare anche il tetto in eternit. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri Forestali di Portogruaro.

Ultimo aggiornamento: 13:59

