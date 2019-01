Quelle case abbandonate rifugio dei disperati: una va a fuoco nella notte /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Marghera per l'I pompieri accorsi con un'autopompa, un'autobotte e l'autoscala con dieci operatori coadiuvati dal capo servizio, hanno spento le fiamme di materassi, vestiario e masserizie, depositate probabilmente da senza tetto. Nessuna persona si trovava all'interno all'arrivo delle squadre.Le aperture del fabbricato erano state precedentemente chiuse con della reti elettro saldate, che sono state forzate. Le cause dell'incendio al vaglio dei vigili del fuoco, potrebbero essere riconducibili a qualcheutilizzato per scaldarsi. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.