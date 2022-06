A fuoco un quadro elettrico in un magazzino a Cannaregio: intossicato un anziano

VENEZIA - Dalle 12 e 10 di oggi sabato 4 giugno, i vigili del fuoco hanno operato a Cannaregio in centro storico a Venezia per l’incendio di un quadro elettrico divampato al piano terra di un locale utilizzato come deposito magazzino di un’abitazione: un anziano rimasto ferito per aver respirato del fumo.

I pompieri arrivati con tre pompe lagunari e 12 operatori, sono entrati dotati di autorespiratori nel locale completamente invaso dal fumo e hanno subito spento il quadro elettrico e subito porttato all'esterno l’anziano. L’uomo era rimasto al piano di sopra e nelle prime fasi dell’incendio aveva respirato del fumo, mentre altri condomini erano riusciti ad uscire autonomamente. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco hanno provveduto all’aereazione di tutti i locali.

Sul posto personale dell’azienda elettrica. Sono ora in corso le ultime operazioni di verifica e messa in sicurezza dell’abitazione per fare rientrare in casa le persone evacuate.