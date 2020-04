A fuoco nella notte 30 rotoballe, pompieri al lavoro per oltre 5 ore

SANTA MARIA DI SALA - La notte scorsa, 29 aprile, alle 2:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lodovico Ariosto a Santa Maria di Sala per l’incendio di 30 rotoballe depositate sotto un telone nel campo. I pompieri arrivati da Mira, Mestre e con i volontari di Mirano con due autopompe, due autobotti e dodici operatori, hanno lavorato fino alle 7 di questa mattina per spegnere e bonificare tutto il foraggio bruciato.



Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. © RIPRODUZIONE RISERVATA