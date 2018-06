Fiamme nella notte in via Bafile Carbonizzata giostra dei bimbi /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - A fuoco la giostra dei cavalli dei bambini in via Bafile a Jesolo. Le fiamme sono divampate intorno alle 2.40 della notte di venerdì 15 giugno nelle vicinanze di piazza Carducci. Le squadre accorse da San Donà con due mezzi hanno spento le fiamme che hanno. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle ore 4.