Violento rogo avvolge un garage: box distrutto e auto ridotta ad una carcassa

MIRANO - Garage in fiamme, nessun ferito ma ingenti i danni e un'auto ridotta ad una carcassa annerita. Il rogo si è sprigionato nel tardo pomeriggio di martedì 17 gennaio, in via Caltana a Mirano. Sul posto i givili del fuoco che hanno lavorato per pre per domare l'incendio che aveva avvolto la struttura di metallo e legno adibita a garage. I pompieri accorsi da Mira e Mestre con l’autobotte, hanno spento la struttura andata completamente a fuoco con l’auto che era ricoverata all’interno, evitando il coinvolgimento di altri box vicini e di alcune piante. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.