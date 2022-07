Rogo sulle colline di Fumane, ma non c'è un Canadair disponibile: arriva un elicottero della Regione

VERONA - Un rogo sulle colline di Fumane, in Valpolicella. È scoppiato nella notte, preoccupando non poco forze dell'ordine e residenti della vallata. È stato subito richiesto al dipartimento della protezione civile nazionale, l'intervento di un Canadair, ma non è stato possibile ottenere un velivolo, non erano disponibili, probabilmente perché impegnati sul Carso e in altre emergenze molto gravi.

È necessario intervenire con urgenza prima del rialzo delle tempe

Dopo il rogo divampato domenica appena sotto a forte John, la fortificazione austriaca che si trova, assieme al castello, sul crinale che divide la Valpantena dalla Valsquaranto, ieri - 20 luglio - se ne è acceso, poco lontano, un secondo fra il castello e Ponte Florio.