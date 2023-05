Incendio alla Ferrocostruzioni, a fuoco bancali in legno. Paura per le bombole Gpl

PORTOGRUARO - All'improvviso il fumo poi le fiamme: paura a Portogruaro per l' incendio nei pressi dell'azienda "Ferrocostruzioni". Diverse le chiamate arrivate verso le 17, di oggi sabato 20 maggio, al 115 della centrale operativa dei vigili del fuoco di Mestre. A bruciare diversimentre c'era molta preoccupazione per delle bombole di GPL nel piazzale della ditta in via San Giacomo a Portogruaro. Dal comando metropolitano di Venezia hanno inviato i vigili del fuoco di Portogruaro con due mezzi. In supporto sono arrivati anche i colleghi di Latisana e di San Donà di Piave con altri tre mezzi. I pompieri hanno lavorato per quasi due ore per spegnere l'incendio e mettere l'aria in sicurezza. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. Resta da capire la causa che ha scatenato l'incendio.