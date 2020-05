Incendio in un'azienda agricola: a fuoco balle di foraggio, salvo il vicino deposito

FAVARO Sono ancora in fase di ultimazione le operazioni di spegnimento dell’incendio di balle di foraggio divampato poco dopo le 21,30 di ieri sera, 20 maggio, in via Lazzaretto a Favaro Veneto. Il foraggio, già raccolto in un centinaio di rotoballe, era depositato all’esterno dell’azienda agricola in attesa di essere stipato.

I vigili del fuoco sono arrivati da Mestre con un’autopompa e due autobotti, al lavoro nove operatori che hanno iniziato lo spegnimento evitando in coinvolgimento di un vicino deposito al coperto. Sono ora in corsa le ultime operazioni di smassamento e bonifica. Ancora ignote le cause del rogo, che dovranno essere valutate.

Un incendio che segue poco distante all'alba dello stesso giorno, a Ca' Solaro, in cui le fiamme sono partite da un garage e si sono subito allargate agli infissi di altre case, coinvolgendone cinque in totale. I pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio, che ha anche coinvolto varie bombole di gpl e metano, oltre a delle batterie depositate nel garage da cui ha avuto origine il fuoco.



Una delle cinque abitazioni è stata dichiarata inagibile fino al ripristino degli impianti e delle condizioni igienico sanitarie. © RIPRODUZIONE RISERVATA