MARGHERA - Principio di incendio all'ex Uci Cinemas di Marghera in via Colombara, struttura chiusa al pubblico da tempo e diventata saltuario centro di ritrovo. Molto fumo e fiamme dopo le 18 di oggi, 23 marzo 2023: i Vigili del fuoco sono al lavoro anche per accertare che non ci siano persone ferite o intossicate all'interno.

+++Notizia in aggiornamento+++